США розчаровані тим, як в Україні «реформують» прокуратуру

Про це УНІАН повідомили у Відділі преси, освіти і культури Посольства США.

«Сполучені Штати приєднуються до Європейського Союзу у висловленні розчарування прийняттям Верховною Радою 18 вересня поправок до закону про прокуратуру, не розглянутих Венеціанською комісією», - йдеться в заяві Посольства США.

Як констатують автори заяви, Президент України Віктор Янукович зобов’язався зменшити повноваження прокуратури, а зміни, запроваджені новим законом, не сприяють цій меті і не є кроком у правильному напрямку в загальному процесі правової реформи в Україні.

Україні ще належить здійснити необхідні заходи, які створюють правову систему, що характеризується балансом між правоохоронними органами і правосуддям та захищає принцип презумпції невинуватості», - підкреслюється в заяві.

У Посольстві США відзначають, що Робоча група експертів є найкращим органом для розробки всеохоплюючого закону, який поєднував би усі ці елементи, повністю відповідав би європейським та міжнародним стандартам і залишався б у руслі зобов’язання уряду України запровадити таке законодавство протягом року після ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу.

У зв’язку з цим США підтверджують свою готовність допомагати Україні у продовженні її реформаторських зусиль.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Президент України Віктор Янукович підписав ухвалений Верховною Радою 18 вересня закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури”. Законом внесено зміни до 18 законодавчих актів України, якими вдосконалено положення чинного законодавства України, які регулюють статус органів прокуратури та порядок реалізації наданих їм законом повноважень, які суттєво скорочено.

Того ж дня Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан Фюле висловили розчарування підписанням Президентом України цих змін.

Вони зауважили, що ці зміни не були обговорені з Венеціанською комісією Ради Європи.

К.Ештон та С.Фюле вважають, що підписані Президентом України зміни «є втраченою можливістю для продовження виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо всебічного реформування органів прокуратури відповідно до європейських стандартів».