Пшонка не проти вкоротити повноваження прокуратурі

Про це генеральний прокурор України Віктор Пшонка сказав під час наради за участі прокурорів обласного рівня, повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

За словами В.Пшонки, «обмеження повноважень органів прокуратури – це лише перший крок на шляху комплексного реформування правоохоронної системи».

Він зазначив, що основними змінами у цьому законопроекті є суттєве обмеження існуючих повноважень прокурора при здійсненні правозахисної та представницької діяльності.

За словами генпрокурора, встановлено вичерпний перелік підстав для перевірок, які здійснюватимуться лише у разі їхнього попереднього розгляду компетентними органами.

Як додав В.Пшонка, законопроектом передбачено, що до початку проведення перевірки керівництво органу прокуратури повинно винести ґрунтовну постанову, яку може бути оскаржено.

В.Пшонка наголосив, що передбачається скасування такої форми прокурорського реагування як припис.

За його словами, прокурора також буде позбавлено права вносити протести і виносити постанови про порушення дисциплінарного провадження.

Генпрокурор повідомив: «Законопроектом передбачена трансформація наглядової функції прокуратури, яка виписана так, що зорієнтована передусім на захист інтересів суспільства». При цьому він зазначив, що, незважаючи на те, що запропоновані зміни обмежують повноваження прокуратури, вперше вони є дійсно виваженими та обґрунтованими.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник Президента України, керівник робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури Андрій Портнов заявляв, що розробка й ухвалення нового закону про прокуратуру не повинні спровокувати протистояння. За словами А.Портнова, при підготовці нової редакції закону за основу братиметься Конституція України, водночас, враховуватимуться висновки Ради Європи та Венеціанської комісії.