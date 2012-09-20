Порошенко каже, що є два варіанти розвитку «автомобільної війни» з РФ

«Ця постанова була розроблена Мінекології, було б коректно, щоб її коментував міністр екології. Єдине, в чому ми беремо участь - це в переговорах з Росією про взаємне незастосування цього збору. Ці переговори тривають... Існує два варіанти: або введення цих заходів, а всі підстави для цього є, або невведення, якщо ми домовимося з нашими партнерами. На сьогоднішній день визначеності, яким із двох цих шляхів ми підемо, поки немає», - сказав Порошенко в інтерв'ю Комерсант-Україна.

«Ситуація в автомобілебудуванні така, і статистика останніх місяців це підтверджує, що галузь потребує підтримки... До речі, це стосується не тільки автомобілебудування. Це стосується і транспортного, і сільськогосподарського машинобудування, і електроніки. Є цифра, яка мене шокує, - зараз 90% проданої в Україні продукції машинобудування імпортного походження. І це незважаючи на те, що ми маємо власні розвинені потужності. Це пов'язано з тим, що імпортна продукція різними шляхами підтримується і субсидується в країнах її виробництва. Я зацікавлений в тому, щоб українське машинобудування також було захищене»- заявив міністр економіки і торгівлі.

На запитання ж, чому утилізаційний збір був введений тільки по відношенню до імпорту з РФ, Порошенко сказав: «Можливо, цей список варто розширити, тому що автомобілі з Російської Федерації не більш небезпечні для навколишнього середовища, ніж автомобілі з Індії або Китаю».