Член ЦВК вважає повторення Майдану неможливим

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Охендовський заявив в інтерв’ю "5 каналу".

"Я зараз не уявляю собі ситуації на цих виборах народних депутатів, яка б могла потенційно призвести до тих подій, які мали місце у 2004 році під час президентських виборів. Тому що рівень розвитку суспільства вже став вищим, рівень відповідальності членів виборчих комісій вже став вищим, жоден член виборчих комісій не дозволить собою маніпулювати", - сказав М.Охендовський. На його думку, зараз немає підстав для революційної реакції виборців на результати виборів. "Я впевнений в тому, що заклики політичних сил та кандидатів до громадян діяти саме таким чином залишаться без відповіді. З одного боку, рівень довіри до виборів в нашій державі є набагато нижчим, ніж той, який хотілося б бачити, а з іншого боку - він достатньо високий для того, щоб уникнути в Україні тих подій, які мали місце у 2004 році", - додав він.

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Член ЦВК вважає, що багатьом політичним силам вигідно підтримувати суспільну думку щодо можливих результатів виборів. "Дуже прикро, що про які б вибори ми не говорили з 2004 року, у нас звучить - фальсифікація. Суспільна думка заздалегідь запрограмована на те, що якщо у нашій державі вибори, то неодмінно вони є сфальсифіковані. Такі тенденції підтримуються політичними силами. Треба звернути увагу на те, хто впродовж останніх 8 років складовою частиною своєї виборчої кампанії завжди робив прогнози фальсифікацій. Тоді можна буде зробити певні висновки. Я не думаю, що зараз є найменші підстави закликати виборців приходити в ніч підрахунку голосів на виборчі дільниці", - зазначив М.Охендовський.

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За його словами, вже зараз виборчі комісії, правоохоронні органи та суди в межах своїх повноважень реагують на порушення виборчого законодавства. "А підрахунок голосів завжди в Україні відбувався організовано і в абсолютно діловій і конструктивній атмосфері", - наголосив член ЦВК.