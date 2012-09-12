Яценюк мріє про новий Майдан

Народний депутат України, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк не виключає можливості "нового Майдану" в Україні у разі перемоги Партії регіонів на цих парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав на прес-конференції у Житомирі, відповідаючи на запитання журналістів.

« Я не виключаю можливості нового Майдану в Україні, якщо буде офіційно визнано перемогу Партії регіонів на цих парламентських виборах», - заявив він.

За словами А.Яценюка, опозиція готова боротися, аби захистити реальні результати виборів . Він спрогнозував можливість численних фальсифікацій результатів ввиборів з боку влади.

При цьому він додав, що "якщо у разі перемоги Партії регіонів на виборах політичний аспект буде об’єднаний з соціальним аспектом, після виборів в Україні слід очікувати серйозних масових акцій протесту українців".