В Україні можуть подорожчати японські та європейські іномарки

Про це повідомляє "Коммерсант-Україна".

Кабінет міністрів доручив Міністерству екології та природних ресурсів розробити зміни до постанови, якою було введено утилізаційний збір на автомобілі, розповів начальник відділу екологічної безпеки міністерства Олександр Посмітний. За його словами, в документ будуть внесені норми, які поширюють дію збору на всіх імпортерів автомобілів, а також звільняють від нього вітчизняних виробників. Відповідні поправки будуть надані Кабінету міністрів наступного тижня.

Втім, таке рішення уряду загрожує Україні претензіями з боку країн СОТ, вважає партнер юридичної компанії Astapov Lawyers Олег Мальський. "Всі учасники торгівлі повинні бути в однакових умовах, а Україна своїм рішенням фактично дискримінує імпортерів, тоді як місцеві отримують преференції. Країни-імпортери будуть вимагати анулювати це або ввести аналогічні обмеження по інших товарних групах", - говорить юрист. Втім, за його словами, подібні звернення розглядаються СОТ 1,5-2 роки.

Утилізаційний збір для імпортерів вплине тільки на подорожчання автомобілів для споживачів, а якихось перерозподілів на ринку не відбудеться, вважає гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. Він додає, що "такі зміни примирять Україну з РФ, проте оголосять війну всьому світу".

Як повідомляв УНІАН, Україна ввела утилізаційний збір 12 вересня. Зараз він стосується виключно російської автопродукції і був запроваджений у відповідь на аналогічні дії РФ. З тих пір Київ неодноразово пропонував Росії піти на взаємні поступки щодо продукції двох країн. Але до цих пір з Росією домовитися не вдавалося. Втім, вже в п'ятницю на засіданні глав урядів країн СНД, яке відбудеться в Ялті, Україна і РФ можуть підписати міжурядову угоду про запровадження національного режиму між країнами, повідомив учора урядовий уповноважений зі співпраці з СНД Валерій Мунтіян. Ця угода передбачає, що українські імпортери автомобілів матимуть такі ж умови, як російські виробники.