Мороз: вже зрозуміло, що чесних виборів не буде

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Ми вважаємо, що всі заяви Президента, провладних чиновників про чесні вибори — це своєрідне окозамилювання. Ми звертаємось зараз до ОБСЄ, я зустрічався з колишнім Президентом Польщі Александром Кваснєвським з цього приводу, до представників інших політичних партій, що потрібно сьогодні боротись за кожен голос кожного виборця, і в даному випадку йдеться про недопущення фальсифікацій в усіх можливих на сьогоднішній день межах”, - наголосив О.Мороз.

Він підкреслив, що з метою фальсифікації результатів парламентських виборів влада використовує підкуп виборців, формує дільничні комісії із представників залежних від неї партій, погрожує громадянам звільненнями з роботи, якщо не проголосують за провладних кандидатів.

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О.Мороз також не виключає, що СПУ оскаржуватиме результати виборів до Верховної Ради.

“Ми ведемо роботу і з нашим активом, і з громадянами. Я провів вже кілька десятків зустрічей в усіх районах, населених пунктах. Я сподіваюсь на те, що сфальсифікувати все не вдасться. Ми будемо намагатись відстояти голоси наших виборців. Безперечно, якщо будуть явні підтвердження, а ми думаємо, що зафіксуємо все, і буде підробка протоколів, то будемо оскаржувати тоді результати виборів”, - наголосив О.Мороз.

Він також повідомив, що в окрузі № 93, де він балотується, після представлення кандидатів до складу комісій від нього і від партії, з'явилося 70 нових заяв тих самих кандидатів, що нібито пропонуються до включення у виборчі комісії від інших партій.

О.Мороз повідомив, що у Миронівському районі в цьому окрузі голова райдержадміністрації інструктує сільських голів про порядок блокування зустрічей громадян з кандидатами від СПУ, а у Богуславському районі голова райдержадміністрації особисто приїхав у село, де готувалась зустріч з О.Морозом, щоб займатися контрагітацією.

Також екс-лідер СПУ повідомив, що політиконком партії прийняв заяву “Чесність виборів — де вона?!”, у якій, зокрема, говориться: «Сьогодні вже стало цілком очевидно, що чесних виборів 28 жовтня не буде. Тому що відбудуться вибори без «вибору». Люди не матимуть можливості обрати до парламенту своїх справжніх представників. Влада вже зараз створила всі умови для того, щоб до парламенту потрапили тільки заздалегідь затверджені на Банковій партії і кандидати-мажоритарники, без ніякого відхилення від запланованого списку та прорахованих відсотків. Усі, хто намагається чинити опір, зазнають шаленого тиску на членів своєї політичної команди, на свій бізнес, свою родину».

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У Соцпартії переконані, що «влада системно, крок за кроком, порушувала демократичні принципи проведення виборів. Передвиборча кампанія розпочалася змовою парламентських фракцій щодо змісту виборчого закону на їх користь. Це підтвердилося практикою. Формування окружних виборчих комісій відбулося шляхом «дивного» жеребкування, коли незалежні від влади і впливові у суспільстві партії були позбавлені участі у виборчих комісіях, натомість це право здобули фактично неіснуючі, маловідомі партії, представляти які будуть люди, «уповноважені» нинішньою владою. В результаті Соціалістична партія України, яка налічує більше 150 тисяч членів, має представництво в усіх адміністративних одиницях і населених пунктах, висунула 156 кандидатів по партійному списку і 63 на мажоритарних округах - не отримала жодного місця в складі окружних комісій».

СПУ закликала світову спільноту звернути увагу на те, що «українська влада усіма силами намагається не допустити до парламенту демократичні сили».

Також партія заявила, що готова боротися за перемогу на виборах.