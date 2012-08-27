Мороз тепер посипає голову попелом за коаліцію з ПР і КПУ

Колишній голова СПУ Олександр Мороз визнає свою помилку, якої припустився як лідер партії у 2006 році, коли несподівано для всіх фракція СПУ у Верховній Раді утворила коаліцію разом з Партією регіонів і КПУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, кандидат у народні депутати О.Мороз визнає, що «опозиційна партія, якою була і є Соціалістична партія України, не могла і не може входити в коаліцію з бізнесовими партіями… Саме тому спроба створити коаліцію з «Нашою Україною» і БЮТ у 2006 році, як і створення коаліції з Партією регіонів і комуністами, були помилкою. Ставлю цю помилку виключно у вину собі. Прошу вибачення в однопартійців і тих, хто покладає надії на нашу партію».

Також О.Мороз заявив, що він свідомо відійшов від керівництва партією.

Колишній голова СПУ вважає, що «послідовна боротьба за краще життя людей, за соціальну справедливість вимагає приходу до влади нових, чесних і енергійних політиків».

«Сьогодні Соціалістична партія іде на вибори до Верховної Ради очищеною від пристосуванців, оновленою, на чолі з молодими амбіційними однодумцями і перспективним лідером партії - Петром Устенком», - наголосив О.Мороз і додав, що у списку СПУ немає олігархів і тих, хто чимось скомпрометував себе в очах людей.

«Я повністю довіряю новому керівництву і впевнений, що СПУ залишиться послідовною лівою політичною силою, яка боротиметься за справедливість, солідарність і демократичний соціалізм», - заявив О.Мороз.