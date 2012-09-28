Власенко: Тимошенко дали дозвіл на зустріч з лідерами опозиції
23:47, 28 вересня 2012Політика
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Юлія Тимошенко припинила лежачий протест у харківській лікарні "Укрзалізниці".
Про це "5 каналу" повідомив її захисник Сергій Власенко.
За його словами, екс-прем'єра поінформували про дозвіл від харківської прокуратури на відвідини соратниками.
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Як повідомляв УНІАН, Тимошенко лягла на бетонну підлогу біля своєї палати, коли до неї не пустили Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та Григорія Немирю.
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