Власенко: Тимошенко дали дозвіл на зустріч з лідерами опозиції

Про це "5 каналу" повідомив її захисник Сергій Власенко.

За його словами, екс-прем'єра поінформували про дозвіл від харківської прокуратури на відвідини соратниками.

На цю тему: Власенко: Тимошенко на знак протесту лежить на підлозі перед своєю палатою

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко лягла на бетонну підлогу біля своєї палати, коли до неї не пустили Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та Григорія Немирю.