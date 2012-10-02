Грищенку видається, що позаблоковість допомогла Україні
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявляє, що проголошення Україною позаблокового статусу себе виправдало.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 11-й нараді керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні у Києві.
«Проголошення позаблокового статусу себе виправдало», – сказав К.Грищенко.
Також він зазначив, що Україна підтримала високий тонус партнерства з НАТО і посилювала змістовний вимір відносин з Європейським Союзом та США.
За словами міністра, одним із вічних інтересів України залишається партнерство з Росією. Він зауважив, що цьогорічне підписання декларації про стратегічне партнерство підтвердило волю сторін будувати відносини на партнерських засадах. Як сказав К.Грищенко, сьогодні необхідно зосередитись на практичному наповненні партнерства і вирішенні існуючих проблем.
Також, за словами К.Грищенка, окрема увага приділяється інтеграційним процесам на просторі СНД. Зокрема, за його словами, Україна уважно спостерігає за трансформацією Митного союзу та Єдиного економічного простору у Євразійський економічний союз.