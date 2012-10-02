Грищенку видається, що позаблоковість допомогла Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 11-й нараді керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні у Києві.

«Проголошення позаблокового статусу себе виправдало», – сказав К.Грищенко.

Також він зазначив, що Україна підтримала високий тонус партнерства з НАТО і посилювала змістовний вимір відносин з Європейським Союзом та США.

За словами міністра, одним із вічних інтересів України залишається партнерство з Росією. Він зауважив, що цьогорічне підписання декларації про стратегічне партнерство підтвердило волю сторін будувати відносини на партнерських засадах. Як сказав К.Грищенко, сьогодні необхідно зосередитись на практичному наповненні партнерства і вирішенні існуючих проблем.

Також, за словами К.Грищенка, окрема увага приділяється інтеграційним процесам на просторі СНД. Зокрема, за його словами, Україна уважно спостерігає за трансформацією Митного союзу та Єдиного економічного простору у Євразійський економічний союз.