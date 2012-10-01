Екс-посол США: зближення України з Росією поставить під удар суверенітет країни

Таку думку він висловив у Вашингтоні під час дискусії «Україна перед критичними викликами», яка пройшла в Інституті Брукінгса, повідомляє «Голос Америки».

За словами С.Пайфера, згортання демократії в Україні може обернутися кризою держави. Через погіршення відносин з Європою та США Київ залишиться на одинці із Росією, яка налаштована підпорядкувати Україну своєму впливу, вважає він.

С.Пайфер заявив, що уряд України блефує у відносинах із Заходом, коли удає, що готовий зблизитись із Росією, якщо Європа та США наполягатимуть на своєму. За його словами, думка української влади, що геополітична важливість України примусить Захід закрити очі на події в Україні, є помилкою.

"Для українського уряду, для Януковича та його кола, зближення (із Росією) – поганий крок в загальноекономічному вимірі, у вимірі особистого бізнесу. Це також поставить під удар і суверенітет країни. "Поступки" Заходу нічим таким Януковичу не загрожують. Тож якщо Захід розуміє ситуацію, то назве позицію Януковича блефом", - зазначив С.Пайфер.