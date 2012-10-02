Лікарі рекомендували Луценку дообстеження

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, «комісія у складі кваліфікованих незалежних лікарів в галузі терапії, неврології, гастроентерології та кардіології провела медичний огляд Ю.Луценка».

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«За результатами огляду лікарями було констатовано, що загальний стан засудженого задовільний. Йому було призначено медикаментозне лікування, а також рекомендовано інструментальне дообстеження стану здоров’я з послідуючим плановим медоглядом», - говориться в повідомленні і зазначається, що, за словами членів медичної комісії, «засуджений Ю.Луценко отримує всю необхідну медичну допомогу та призначене лікування в умовах медико-санітарної частини виправної колонії».

У свою чергу омбудсман поспілкувалась із засудженим Ю.Луценком. В.Лутковська відвідала медичну частину установи, а також житлові приміщення, де утримується засуджений Ю.Луценко.

«За словами В.Лутковської, засуджений Ю.Луценко почувається нормально та перебуває у доброму настрої», - повідомляє прес-служба ДПтС.