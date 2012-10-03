Азаров: Україна піднялася на 9 пунктів у рейтингу конкурентоспроможності

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час наради з керівниками дипломатичних представництв України за кордоном.

«Відомий такий рейтинг конкурентоспроможності, який складається серед 144 країн. Так от, за останній рік ми піднялися на 9 позицій», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що на даний час Україна перебуває на 73-му місці серед 144 країн.

«Як на це дивитися? Як на проміжний результат. Але рух позитивний є», - наголосив М.Азаров.

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За словами прем'єра, за показником якості загальної інфраструктури Україна піднялася відразу на 30 позицій, за портовою інфраструктурою – на 12 позицій, за якістю інфраструктури авіаперевезень – на 20 позицій, за дефіцитом держбюджету – на 10 позицій, за інфляцією – на 27 позицій, за показником наявності наукових та інженерних кадрів – на 29 позицій.