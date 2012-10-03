Третьяков: Громадянське суспільство може змусити владу прислухатися до думки людей

Так опозиційний депутат Олександр Третьяков прокоментував журналістам підтримку парламентом відміни голосування по законопроекту про кримінальне покарання за наклеп.

Депутати ввімкнули «задній хід» від страху перед журналістською солідарністю і реакцією громадянського суспільства. Так опозиційний депутат Олександр Третьяков прокоментував журналістам підтримку парламентом відміни голосування за законопроект про кримінальне покарання за наклеп.

«Скасування одіозного законопроекту - приклад того, як громадянське суспільство може змусити владу і політиків прислухатися до думки людей», - заявив Олександр Третьяков, додавши, що він має досвід топ-менеджера медіахолдингу, тому тема йому близька.

«В умовах, коли судова система знаходиться в «ручному» управлінні, не може бути й мови про кримінальну відповідальність за наклеп», - підкреслив депутат. На його думку, говорити про кримінальну відповідальність за наклеп «ми зможемо тільки після того, як в Україні з'явиться справедливий і чесний суд». «Сьогодні українські суди - це відділ Адміністрації Президента по штампуванню судових рішень, - підкреслив Олександр Третьяков. - Потрібна виборність суддів і модель незалежного фінансування судової гілки».

«Я впевнений, що найбільше людей обурило саме лицемірство влади, яка нібито зібралася боротися проти наклепів, а насправді хоче загнати журналістику у вузькі рамки служіння чиновникам», - вважає політик. Саме тому, впевнений він, проти ухвалення одіозного закону в Україні розгорнулася справжня громадянська кампанія, а багато журналів і газет вийшли з білими обкладинками і розворотами.

Олександр Третьяков також вважає, що спроби ухвалити закон про кримінальну відповідальність за наклеп будуть зроблені після парламентських виборів, підкресливши, що таким чином влада збирається убезпечити себе від гучних корупційних викриттів напередодні президентських виборів.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада підтримала 349 голосами «за» постанову про скасування голосування за законопроект про кримінальне покарання за наклеп: фракція ПР - 174, фракція «БЮТ - Батьківщина» - 56, фракція НУ-НС - 45, фракція КПУ - 23 , фракція Народної партії - 20, фракція «Реформи заради майбутнього» - 18, а також 13 позафракційних депутатів.