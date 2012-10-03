Журналістам у колонії показали не самого Луценка, а його камеру (відео)

Журналістам показали камеру, де відбуває покарання Юрій Луценко. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Останніми днями в оточенні засудженого до чотирьох років ув'язнення екс-міністра заявляли про різке погіршення його здоров'я. Омбудсман Валерія Лутковська відвідала Менську колонію на прохання ув'язненого про медичне обстеження. Своїх висновків медики не розголошують. Утім, Лутковська заявила, що Луценко потребує ще одного обстеження, але вже за межами тюрми.

Водночас знімальну групу пустили в камеру Луценка, поки той проходив обстеження у медичній частині, куди журналістам вхід заборонений. Біля його ліжка - ікона та записничок.