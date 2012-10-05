Царьков: У законі чітко прописано, що є пропагандою гомосексуалізму

Депутат від КПУ Євген Царьков розповів, що головною метою закону є очищення інформаційного простору для дітей від нав’язування способу життя людей з нетрадиційною орієнтацією.

«У законі чітко прописаний цей норматив. Опис слова „пропаганда“ чітко визначено в юриспруденції. Запевняю, що вовк з "Ну постривай" в костюмі снігуроньки — це не пропаганда гомосексуалізму, а проведення гей-параду в Києві або показ одного з відомих мультфільмів, який через парламент обмежили і навіть оштрафували, де мультиплікаційні герої виступають як гоміки — все це однозначно пропаганда» — цитує депутата Дзеркало тижня.

Царьков зазначає, що завдання законопроекту — це очистити інформаційний простір для дітей.

«Комітет зі свободи слова, який у нас найжорсткіший у парламенті, боровся з законом про наклеп, боровся з цензурою, він теж дав позитивний висновок. Тобто у нас закон виписаний до дрібниць і сплутати пропаганду з художнім фільмом буде неможливо» — заявив Царьков.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму.