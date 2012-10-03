Європейці просять Литвина і Януковича стати на захист сексменшин

Про це йдеться у заяві Міжнародної комісії юристів та правозахисної організації ILGA-Europe, текст якої передано агентству УНІАН.

“Міжнародна комісія юристів та ILGA-Europe закликають український парламент відкликати цей законопроект з порядку денного, а також закликають голову парламенту та Президента, які обидва мають підписати закон для того, щоб він набув чинності, висловитися проти нього”, - йдеться у заяві.

Європейські правозахисники вважають, що ухвалення такого закону в Україні призведе до подальшої маргіналізації лесбійок, геїв та бісексуалів, у тому числі й тому, що термін “пропаганда гомосексуалізму” у документі не визначений.

“Згідно з проектом закону, людині неможливо зрозуміти, які саме висловлювання заборонені”, - написано у заяві.

Європейські правозахисники переконані, що ухвалення закону призведе до порушення прав на свободу слова, зібрань та асоціацій.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)».

За дане рішення проголосували 289 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та Кримінального кодексу заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.

Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.

Відповідно до законопроекту, ввезення в Україну товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, гомосексуалізм карається штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років з конфіскацією товарів.

Ті ж самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують гомосексуалізм, караються штрафом до 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з конфіскацією кіно- та відеопродукції.