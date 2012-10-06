Симоненко прикликав на вибори тисячу спостерігачів від КПРФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі лідер КПУ Петро Симоненко.

За його словами, українські комуністи розраховують, що частина спостерігачів від лівих сил прибуде напередодні дня виборів.

Як сказав П.Симоненко, «визначено 7 областей, де очікуються «найбрудніші» вибори. На їх території і буде організовано посилений режим спостереження, зокрема, в Одеській області».

«Ми знаємо, на що здатна ваша влада, і які вона застосовує методи», - підкреслив П.Симоненко, уточнивши, що частина методів фальсифікації відома. Наприклад, за його словами, це підготовка мішків з наперед заповненими бюлетенями, в яких вже «правильні результати виборів, якими підмінять ті бюлетені, які заповнять виборці».

Щоб члени дільничних виборчих комісій від КПУ не заважали реалізувати ці та подібні схеми, відзначив П.Симоненко, «комуністів зараз під надуманими приводами вибивають зі складу комісій».