Третьяков: Потрібно раз і назавжди закріпити статус української мови

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Комсомольська правда в Україні».

«Ми скасуємо «мовний» закон, раз і назавжди закріпивши статус української мови як єдиної державної», - сказав політик.

Нагадаємо, що раніше Олександр Третьяков заявляв про те, що «мовні» ініціативи партія влади кожного разу приберігає під вибори для мобілізації свого електорату. «На жаль, всі ці дії «регіоналів» тільки поглиблюють розкол країни, - висловив упевненість Олександр Третьяков. - Влада відпрацьовує чужий план, а нам потрібен український план, орієнтований на просування України і розвиток власної державності».

На думку депутата, влада сама собі копає яму, оскільки вибори пройдуть, а держава Україна залишиться і досягнення суспільної рівноваги, ліквідація ризиків для державності знову стануть актуальними темами.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.