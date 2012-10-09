Росія заманює Україну в МС газом по 160 доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні в Одесі на зустрічі з представниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

«Які Росія нам висуває умови? ... Нам кажуть: от, давайте, приєднуйтесь до Митного союзу - і завтра у вас газ буде по 160 доларів за одну тисячу кубометрів», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням відстрочки в 100 дол за 1.тис. куб. м за Харківськими угодами 2010 р.) становила - у першому кварталі 2012 близько 416 дол за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол за 1 тис. куб. м.