Тягнибок впевнений, що Янукович розпустить новий парламент

Про це заявив лідер ВО "Свобода"Олег Тягнибок, пише Gazeta.ua

"Переконаний, що опозиційні сили переможуть. При чому з великим відривом. Так само у мажоритарних округах переможе більшість опозиційних кандидатів", - вважає націоналіст.

Водночас, на його думку, з такими результатами не погодиться Партія регіонів, яка "не тільки буде використовувати масові фальсифікації, а й буде намагатись зірвати вибори, не визнати їхні результати".

"Тому новообраний парламент буде недовговічним. Цілком може бути, що вже цього року Янукович, не маючи впливу на Верховну Раду, а я переконаний, що воно так і буде, буде обдумувати питання її розпуску", - спрогнозував Тягнибок.

Він припустив, що наступного року можуть відбутись ще одні вибори у парламент.

"Але тут вже виникне протистояння між новим парламентом і старим президентом та його оточенням, які діють поза будь-якими правилами. Це протистояння може призвести не тільки до юридичних наслідків", - зауважив Тягнибок.