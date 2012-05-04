Тягнибок впевнений, що Янукович розпустить новий парламент
Верховна Рада, яку українці оберуть цієї осені, пропрацює недовго, тому наступного року можуть відбутись ще одні парламентські вибори.
Про це заявив лідер ВО "Свобода"Олег Тягнибок, пише Gazeta.ua
"Переконаний, що опозиційні сили переможуть. При чому з великим відривом. Так само у мажоритарних округах переможе більшість опозиційних кандидатів", - вважає націоналіст.
Водночас, на його думку, з такими результатами не погодиться Партія регіонів, яка "не тільки буде використовувати масові фальсифікації, а й буде намагатись зірвати вибори, не визнати їхні результати".
"Тому новообраний парламент буде недовговічним. Цілком може бути, що вже цього року Янукович, не маючи впливу на Верховну Раду, а я переконаний, що воно так і буде, буде обдумувати питання її розпуску", - спрогнозував Тягнибок.
Він припустив, що наступного року можуть відбутись ще одні вибори у парламент.
"Але тут вже виникне протистояння між новим парламентом і старим президентом та його оточенням, які діють поза будь-якими правилами. Це протистояння може призвести не тільки до юридичних наслідків", - зауважив Тягнибок.