Яценюк: Тимошенко вже потрапила в історію (доповнена)

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко грає важливу роль в українській політиці і гратиме надалі, заявив голова Ради Об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк в інтерв'ю Савіку Шустеру на Першому національному, повідомляє «Українська правда».

"Розумієте, в чому специфіка Тимошенко: я її вважаю непотопляємою. Юлія Тимошенко - це фактор української політики навічно. Все. Юлія Тимошенко попала в українську історію. Вона стала частиною української історії і стала частиною українського майбутнього", - зазначив А.Яценюк.

"Вже вони закрили її в тюрму, дали їй 7 років ув’язнення. Вона не має можливості спілкуватись, вона не має можливості давати інтерв’ю, донести свою позицію… Але вона все рівно впливає. Вона все рівно має свою позицію. Вона все рівно її доносить - через листи, через адвоката. Вона все рівно не просто впливає, а грає важливу роль. І буде грати", - уточнив він.

«Коли ми останній раз бачилися, а це вперше за останні 1,5 року, бо мені не давали можливості з нею зустрітися, і це була дуже емоційна і тепла зустріч. Я її просто обняв, поцілував. Це були прості позитивні людські емоції… І знаєте, що ми одне в одного попросили? Християнського прощення. Я перепросив у неї, а вона перепросила у мене», - розповів він.

За словами А.Яценюка, в палаті лікарні, де перебуває Ю.Тимошенко, "вікна не відкриваються, через них навіть нічого не видно, в оточенні таких приємних людей, в мене таке враження, що вони нащадки тих людей, які в 37-му розстрілювали".

А.Яценюк також розповів, що місце для зустрічі з Ю,Тимошенко повністю прослуховується, там встановлено відеокамери і доводилося стукати по столу, аби завадити наглядачам чути, про що йдеться. "Зазвичай включають воду, щоб не було чутно. Але в той день навіть воду відключили", - заявив він.

А.Яценюк наголосив, що Ю.Тимошенко тримається. «Вона тримається, вона має силу волі, характер, вона ще зарядить будь-кого своєю енергетикою», - сказав він.

На переконання А.Яценюка, Ю.Тимошенко ще не сказала свого «останнього слова в політиці».

"Хтось її любить, хтось її не любить, але її не можливо не поважати. І те, що я бачу, що політичні опоненти її поважають", - зазначив А.Яценюк.

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Коментуючи власне висловлювання під час президентської кампанії, що Ю.Тимошенко і Віктор Янукович - "одне й те ж саме", він заявив: "Зрозуміло, що ми були політичні конкуренти. Ми багато що один про одного наговорили. Тому що кожен хотів тоді перемогти на президентських виборах".

"Такі жорсткі політичні правила. Нам не вдалось тоді домовитися. Хто в цьому винен? Я як мужчина візьму на себе за це відповідальність", - додав А.Яценюк.

А.Яценюк висловив жаль, що їм з Ю.Тимошенко не вдалося домовитися про спільні дії ще під час президентських виборів. Він визнав, що після першого туру вона з ними зустрічалася і дещо йому пропонувала. Водночас, що саме, А.Яценюк не уточнив, посилаючись на те, що це має розповісти сама Ю.Тимошенко.

За його словами, він вдячній Ю.Тимошенко, що вона ухвалила рішення про об’єднання опозиційних сил в єдину команду під час нинішніх виборів. «Шансу і можливості перемогти «регіоналів» без об’єднання немає… Об’єднання було єдиним вірним кроком… Коли ми говоримо про об’єднання, то це було, звичайно, в першу чергу наше спільне рішення з Юлією Тимошенко. І я їй щиро вдячний за те, що ми прийняли спільно таке рішення», - сказав А.Яценюк.

Відповідаючи на зауваження, що люди вважають його не обраним політиком, а швидше призначеним, А.Яценюк сказав: «Це, до речі, правда. В принципі, політиком я став не так давно. Кілька років тому».