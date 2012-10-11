Сьогодні Янукович летить у Херсон

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Глава держави проведе нараду з питань виконання заходів Стратегії соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2011-2012 роки та подальшої реалізації її пріоритетних напрямів.

Також В.Янукович візьме участь в урочистому відкритті медичного центру «Міський центр серця» херсонської міської клінічної лікарні ім. О.Лучанського.

Президент ознайомиться з реалізацією низки інвестиційних проектів у Херсоні – будівництвом шляхопроводу, будівництвом торговельно-культурного центру «Фабрика» і будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр К».

В.Янукович також огляне будівництво танкерів-продуктовозів проекту RST27 на Херсонському суднобудівному заводі.