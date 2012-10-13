Королевська: соціологи працюють на партію влади

Про це вона заявила в ефірі Шустер Live.

"Ми розуміємо, що боротьба йде вже не за життя, а на смерть. Будь-якою ціною не дати новим політичним силам прийти в парламент", - сказала Королевська.

"Ми вважаємо, що за фіктивні соціологічні дані повинна бути кримінальна відповідальність, що ці маніпуляції починаються вже до дня голосування, і сьогодні хочуть людям розповісти, що партія влади переможе і будуть ось такі результати", - зазначила вона.

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Раніше, зазначає Українська правда, партія Королевської подала в суд заяву проти Фонду "Демократичні ініціативи" та ТОВ "Київський міжнародний інститут соціології ЛТД" через соціологічні дослідження, які показали низький рейтинг цієї політичної сили.