Москва прощається з актрисою Мариною Голуб

Про це повідомляє РІА "Новости".

Біля МХТ імені Чехова, де артистка працювала майже 10 років, вишикувалася черга з шанувальників її таланту.

Труну з тілом Марини Голуб встановили на сцені, на величезному екрані - фотографія актриси, де вона посміхається.

На підмостках - десятки вінків. Попрощатися з актрисою прийшли практично вся трупа і глава театру Олег Табаков, заступник міністра культури Іван Демидов, Алла Пугачова, Нонна Гришаєва, Олег Меньшиков, режисери Павло Чухрай та Павло Лунгін та інші.

Сьогодні відбудеться відспівування Марини Голуб в храмі Воскресіння Словущого на Успенському Вражку. Сьогодні ж відбудеться кремація, а поховання праху - 18 жовтня на Троєкуровському кладовищі.

Марина Голуб трагічно загинула в ДТП. Їй було 54 роки.