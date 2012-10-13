Симоненко каже, що його партія - як швидка допомога

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко сказав сьогодні в Луганську на мітингу, в якому взяли участь понад 2 тисячі осіб.

П.Симоненко закликав жителів Луганська визначитися зі своєю позицією і подумати над наслідками нинішньої виборчої кампанії.

«Олігархи думають, що ми не піднімемо голови і мовчатимемо. Вони рвуться до влади, щоб повернути країну собі, а ми – народу. Ми закликаємо до єдності, щоб у нас не відібрали майбутнє. На цих виборах ми поставили завдання об'єднати Україну, усунути олігархів від влади», - підкреслив лідер комуністів.

«Ми просимо вас підтримати Комуністичну партію (№3 у виборчому бюлетені) і всіх комуністів, хто в мажоритарних округах. 03 - це швидка допомога. КПУ – це швидка допомога для України!», - заявив П.Симоненко.

Своїм прихильникам він пообіцяв зростання зарплат, стипендій і пенсій; скасування «антинародної» пенсійної реформи, повернути справедливе нарахуванні пенсій, повернути в комунальну власність всі аптеки, встановити жорсткий контроль над цінами на ліки і продукти харчування, гарантувати перше робоче місце для молоді, скасування ПДВ, відродження села, дешеві трипроцентні кредити підприємцям.

За словами П.Симоненка, у разі обрання до парламенту комуністи скасують професійний статус депутатів - всі вони працюватимуть і житимуть у своїх округах; скасують недоторканність депутатів і суддів; приймуть закон про обрання суддів рішенням народу тощо.

Крім того, лідер КПУ заявив про необхідність вступу України до Митного союзу, ЄЕП і Євразійського союзу.