Симоненко каже, що його партія - як швидка допомога
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко заявляє, що КПУ після обрання до парламенту нового скликання скасує професійний статус народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко сказав сьогодні в Луганську на мітингу, в якому взяли участь понад 2 тисячі осіб.
П.Симоненко закликав жителів Луганська визначитися зі своєю позицією і подумати над наслідками нинішньої виборчої кампанії.
«Олігархи думають, що ми не піднімемо голови і мовчатимемо. Вони рвуться до влади, щоб повернути країну собі, а ми – народу. Ми закликаємо до єдності, щоб у нас не відібрали майбутнє. На цих виборах ми поставили завдання об'єднати Україну, усунути олігархів від влади», - підкреслив лідер комуністів.
«Ми просимо вас підтримати Комуністичну партію (№3 у виборчому бюлетені) і всіх комуністів, хто в мажоритарних округах. 03 - це швидка допомога. КПУ – це швидка допомога для України!», - заявив П.Симоненко.
Своїм прихильникам він пообіцяв зростання зарплат, стипендій і пенсій; скасування «антинародної» пенсійної реформи, повернути справедливе нарахуванні пенсій, повернути в комунальну власність всі аптеки, встановити жорсткий контроль над цінами на ліки і продукти харчування, гарантувати перше робоче місце для молоді, скасування ПДВ, відродження села, дешеві трипроцентні кредити підприємцям.
За словами П.Симоненка, у разі обрання до парламенту комуністи скасують професійний статус депутатів - всі вони працюватимуть і житимуть у своїх округах; скасують недоторканність депутатів і суддів; приймуть закон про обрання суддів рішенням народу тощо.
Крім того, лідер КПУ заявив про необхідність вступу України до Митного союзу, ЄЕП і Євразійського союзу.