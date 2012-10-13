Мер Керчі обізвав журналістів дебілами і виродками (відео)

17:14, 13 жовтня 2012
Політика
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Незалежна медіа-профспілка України та її кримський осередок вимагають від міського голови Керчі Олега Осадчого публічних вибачень за неприпустимі образи на адресу журналістів.

Журналісти розкритикували пам`ятник

Про це повідомляє сайт медіа-профспілки.

В ефірі місцевої телекомпанії Олег Осадчий дозволив собі брутальні висловлювання на адресу журналістів сайту Kerch.FM, ТРК “Бриз” та інших журналістів, які піддали критиці сумнівну художню якість нового пам’ятника, який споруджується в місті Керч за бюджетні кошти. Журналісти назвали пам’ятник карикатурним.

У відповідь з вуст міського голови на адресу журналістів пролунали слова “виродки”, “дебіли”, “гімнюки”, “фашисти” та “недоростки”.

НМПУ нагадує, що свобода слова є невід’ємним правом кожної людини. І одним з фундаментів демократичної держави. Водночас тиск на засоби масової інформації, навіть у такій формі, є неприпустимим явищем збоку органів влади.

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