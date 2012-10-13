Мер Керчі обізвав журналістів дебілами і виродками (відео)

Про це повідомляє сайт медіа-профспілки.

В ефірі місцевої телекомпанії Олег Осадчий дозволив собі брутальні висловлювання на адресу журналістів сайту Kerch.FM, ТРК “Бриз” та інших журналістів, які піддали критиці сумнівну художню якість нового пам’ятника, який споруджується в місті Керч за бюджетні кошти. Журналісти назвали пам’ятник карикатурним.

У відповідь з вуст міського голови на адресу журналістів пролунали слова “виродки”, “дебіли”, “гімнюки”, “фашисти” та “недоростки”.

<p> НМПУ вважає неприпустимим таку поведінку міського голови.</p><p> НМПУ нагадує, що <a data-cke-saved-href="http://www.unian.ua/news/529284-zaharchenko-poyasniv-chomu-za-pobittya-nayema-ne-vidkrili-spravu.html" href="http://www.unian.ua/news/529284-zaharchenko-poyasniv-chomu-za-pobittya-nayema-ne-vidkrili-spravu.html"><em>свобода слова </em></a>є невід’ємним правом кожної людини. І одним з фундаментів демократичної держави. Водночас тиск на засоби масової інформації, навіть у такій формі, є неприпустимим явищем збоку органів влади.</p>

НМПУ нагадує, що свобода слова є невід’ємним правом кожної людини. І одним з фундаментів демократичної держави. Водночас тиск на засоби масової інформації, навіть у такій формі, є неприпустимим явищем збоку органів влади.