Мер Керчі обізвав журналістів дебілами і виродками (відео)
Незалежна медіа-профспілка України та її кримський осередок вимагають від міського голови Керчі Олега Осадчого публічних вибачень за неприпустимі образи на адресу журналістів.
Про це повідомляє сайт медіа-профспілки.
В ефірі місцевої телекомпанії Олег Осадчий дозволив собі брутальні висловлювання на адресу журналістів сайту Kerch.FM, ТРК “Бриз” та інших журналістів, які піддали критиці сумнівну художню якість нового пам’ятника, який споруджується в місті Керч за бюджетні кошти. Журналісти назвали пам’ятник карикатурним.
У відповідь з вуст міського голови на адресу журналістів пролунали слова “виродки”, “дебіли”, “гімнюки”, “фашисти” та “недоростки”.
НМПУ нагадує, що свобода слова є невід’ємним правом кожної людини. І одним з фундаментів демократичної держави. Водночас тиск на засоби масової інформації, навіть у такій формі, є неприпустимим явищем збоку органів влади.