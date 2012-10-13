Колобов каже, що місія МВФ може приїхати ще до виборів

Про це в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» (№ 36) повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов.

За його словами, за підсумками візиту української делегації до Вашингтона в середині вересня на переговорах з МВФ вдалося досягти певного прогресу.

«Керівництво МВФ визнало, що бачить прогрес і готове надіслати місію в будь-який час — до виборів чи після. Наскільки я знаю, зараз Нацбанк веде переговори, щоб місія фонду приїхала прямо напередодні виборів. І щоб її експерти на місці побачили, що ми ведемо дуже відповідальну політику і готові до співпраці», — сказав він.

За словами Ю.Колобова, три місяці тому, коли українська делегація приїжджала виступати перед радою директорів МВФ з консультацій четвертої статті, у Фонді не вірили уряду, що вдасться залучити кошти на зовнішніх ринках, утримати дефіцит, не нарощувати капітальні вкладення і т.д. В МВФ також вважали, що уряд змушений буде піти на непокриту емісію у зв'язку з виборами і не зможе вести стриману монетарну політику.

Однак остання поїздка в США, зауважив Ю.Колобов, була позитивною: «У підсумку ми спростували всі ці тези ... Ми довели, що можемо вести діалог повноцінних партнерів. Результати, я думаю, ми всі скоро відчуємо і побачимо».

Крім того, міністр фінансів заявив, що Кабмін продовжуватиме добиватися від МВФ можливості співвіднести питання підвищення тарифів на газ для населення з реформою в енергетичній галузі.

«Наша позиція така: питання підвищення тарифів дуже соціально-чутливе для наших громадян. І наше населення здебільшого поки що не може оплачувати ринкову ціну. Тим більше ту, яку ми зараз платимо, — найвищу в Європі.

Тому ми дуже активно сьогодні працюємо, щоб значно знизити цей ринковий рівень газових цін за рахунок власних зусиль, можливостей і ресурсів. Ми розповіли колегам з МВФ, що вже зроблено щодо нарощування внутрішнього видобутку, енергоефективності, альтернативних джерел (зокрема, зараз працюємо над проектом заміщення в промисловості газу на вугільний пил). Ми показали, що питання не стоїть на місці, і знайшли розуміння. Тому я вважаю, що коли місія МВФ прибуде до Києва, ми продовжимо ці питання обговорювати і домагатися можливості співвіднести питання підвищення тарифів з процесами реформування енергетичної галузі, які відбуваються у нас зараз, в перспективі до п’яти років. На той час, коли ми вже зможемо власним видобутком закривати споживання населенням газу», — сказав Ю.Колобов.

З іншого боку, зауважив він, це в корені неправильно, що бюджет повинен компенсувати «Нафтогазу» і ту частину різниці в тарифах, яку недоплачують заможні громадяни, які споживають газ якраз у найбільших обсягах. І в цьому випадку повинна працювати системи адресної допомоги малозабезпеченим громадянам: вони можуть і повинні отримувати компенсації і субсидії як по комунальних тарифах, так і за цінами на газ.

«Але бідні вже точно не повинні платити за багатих. З цього приводу у нас теж є взаєморозуміння з представниками Фонду», — сказав Ю.Колобов.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров недавно заявив, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвитку національної економіки.

4 жовтня перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що влада України має намір виконати вимоги МВФ щодо приведення тарифів на газ для населення до економічно обґрунтованих.

При цьому він додав, що поки не визначено спосіб і терміни реалізації цих намірів.

«У нас не стоїть питання підвищення цін на газ. У нас стоїть питання про приведення тарифів до собівартості й економічно обґрунтованого рівня. Це дуже важливе завдання. Але ми чудово розуміємо, що з іншого боку стоїть питання соціального забезпечення населення. Завдання уряду зробити це так, щоб населення не постраждало. Уряд уважно ставиться до побажання МВФ, ті завдання, які стоять у рамках програми, повинні бути реалізовані. Питання в способі їх реалізації і термінах», - сказав В.Хорошковський.