У США висадився український десант на чолі з Арбузовим

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

“Головна мета візиту - проведення робочих консультацій задля розширення торговельно-економічної співпраці між Україною і США, обговорення нових спільних інвестиційних проектів”, - йдеться у повідомленні.

До складу делегації входять: міністр фінансів Юрій Колобов, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький, голова Державної податкової служби Олександр Клименко, голова Державної митної служби Ігор Калєтнік, голова правління "Укрексімбанку" Микола Удовиченко, інші офіційні особи.

Під час візиту, який триватиме з 18 до 22 вересня, плануються зустрічі членів української делегації з представниками Міністерства фінансів США, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міністерства з питань фермерства і зарубіжної сільськогосподарської служби США, державного Департаменту з енергетики, Комітету енергетики і торгівлі Конгресу США.

Також заплановані переговори з керівництвом Міністерства енергетики США і представниками державного Департаменту США, провідних американських корпорацій і бізнес-асоціацій.

*** 15 вересня в інтерв'ю ZN.ua голова НБУ С.Арбузов повідомив, що серед цілей візиту - проведення робочих консультацій і розширення співпраці з американською стороною, а також, використовуючи одержаний останнім часом позитивний досвід співпраці з великим американським бізнесом, обговорення нових можливих спільних проектів.

Окрім цього, в рамках запланованих зустрічей з представниками американських підприємницьких і інвестиційний-фінансових кіл передбачається обговорення їх бачення існуючих проблем торговельно-економічних відносин, українського фіскального і регуляторного середовища, захисту прав власності й інвестиційного клімату, а також інформування про цілі і зміст реформ, що проводяться в Україні, з метою підвищення залучення інвестицій в країну.

Водночас, у двадцятих числах вересня планується візит до Вашингтона Президента України Віктора Януковича в рамках майбутньої Генеральної асамблеї ООН. За відомостями джерел ZN.UA в українському МЗС, серед поставлених перед МЗС і українською делегацією завдань – організація зустрічей для глави української держави на максимально високому офіційному рівні.