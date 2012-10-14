Прихильники Тимошенко обіцяють завтра прийти під суд, щоб підтримати її

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина».

Акція проходитиме на площі Руднєва. Початок заходу запланований на 09.30.

Як повідомляв УНІАН, суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський 11 вересня, зваживши на відсутність Ю.Тимошенко у залі судових засідань, вирішив недоцільним продовжувати засідання та оголосив перерву у слуханні кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдине енергетичні системи України» до 15 жовтня.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.