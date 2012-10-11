Скаргу Кабміну про виплату Росії боргу ЄЕСУ суд переніс на 22 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив головуючий у судовій колегії суддя Віктор Шапран, пояснивши необхідність оголошення перерви необхідністю додаткового вивчення матеріалів справи.

Водночас, колегія суддів відмовила представнику ЄЕСУ Олександру Ковальчуку в задоволенні клопотань щодо витребування для вивчення як доказів ряду документів з Міністерства оборони РФ, СБУ, Кабінету міністрів України, міністерств фінансів України та Росії.

Наступне судове засідання має розпочатися 22 жовтня о 9.15.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.