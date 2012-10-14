УДАР зібрався на з’їзд у Києві
12:38, 14 жовтня 2012Політика
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У Києві проходить з’їзд політичної партії «УДАР».
Кличко проводить з'їзд своєї партії
Як передає кореспондент УНІАН, з’їзд відбувається у закритому режимі в конгрес холі Президент Готелю.
О 12.00 мав розпочатись брифінг лідера "УДАРу" Віталія Кличка та керівника центрального виборчого штабу партії Віталія Ковальчука.
Місце проведення брифінгу – конференц-зал Президент Готелю (вул. Госпітальна, 12, перший поверх).
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