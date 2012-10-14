УДАР зібрався на з’їзд у Києві

У Києві проходить з’їзд політичної партії «УДАР».

Як передає кореспондент УНІАН, з’їзд відбувається у закритому режимі в конгрес холі Президент Готелю. О 12.00 мав розпочатись брифінг лідера "УДАРу" Віталія Кличка та керівника центрального виборчого штабу партії Віталія Ковальчука. Місце проведення брифінгу – конференц-зал Президент Готелю (вул. Госпітальна, 12, перший поверх).

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