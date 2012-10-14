Сирія відмовилась пускати до себе турецькі літаки
17:21, 14 жовтня 2012Політика
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Сирія закрила свій повітряний простір для турецьких пасажирських літаків.
Сирія каже, що просто відповідає Туреччині
Сирійське зовнішньополітичне відомство у своїй заяві відзначає, що цей захід вжитий у відповідь на аналогічний крок Туреччини, пише Радіо Свобода.
Анкара формально не запроваджувала такої заборони, але заявила, що примушуватиме сирійські літаки до посадки, якщо матиме підозру в перевезенні військових вантажів для режиму Башара Асада.
У вівторок сирійський пасажирський літак А-320 рейсом з Москви до Дамаска був примусово посаджений в Анкарі. Туреччина заявила про виявлення на борту літака продукції військового призначення. Сирія і Росія висловили протест проти дій турецької влади.
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