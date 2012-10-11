Прем'єр Туреччини: В зупиненому літаку було російське військове обладнання
19:15, 11 жовтня 2012Світ
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Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів, що в літаку, який летів з Москви і був зупинений в Анкарі, знайшли військове устаткування російського виробництва для міноборони Сирії.
Ердоган заявив, що в коробках було військове устаткування
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.
Ердоган додав, що відправником вантажу була одна з російських організацій, пов'язаних з експортом продукції ВПК. Ні назви цієї організації, ні точного опису затриманого вантажу Ердоган називати не став.
Раніше турецька преса повідомляла, що в 10 коробках, вилучених з багажного відсіку сирійського літака, могли бути модулі для ракет, системи зв'язку та інше електронне обладнання.
Росія ніяк не коментує зміст конфіскованих коробок, а Сирія заявила, що в них не було нічого протизаконного і зажадала повернути вантаж. При цьому Дамаск також не став розкривати вмісту контейнерів.
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