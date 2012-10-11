Прем'єр Туреччини: В зупиненому літаку було російське військове обладнання

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Ердоган додав, що відправником вантажу була одна з російських організацій, пов'язаних з експортом продукції ВПК. Ні назви цієї організації, ні точного опису затриманого вантажу Ердоган називати не став.

Раніше турецька преса повідомляла, що в 10 коробках, вилучених з багажного відсіку сирійського літака, могли бути модулі для ракет, системи зв'язку та інше електронне обладнання.

Росія ніяк не коментує зміст конфіскованих коробок, а Сирія заявила, що в них не було нічого протизаконного і зажадала повернути вантаж. При цьому Дамаск також не став розкривати вмісту контейнерів.