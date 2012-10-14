Тягнибок каже, що є два шляхи: вибори або революція

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку на мітингу з нагоди 70-ї річниці створення Української повстанської армії.

«Ми повинні взяти цей дух – дух армії безсмертних. Ми повинні реалізувати всі постулати, які декларували ОУН-УПА… Ми повинні побудувати таку державу, про яку мріяли наші попередники, - сказав О.Тягнибок. - Зараз наша боротьба - це парламентські вибори, але ми маємо пам’ятати, маємо бути внутрішньо готові, що є інший шлях – революція, революція за соціальну справедливість, за державу Україна… І наша рука не здригнеться змінити все на користь українців».

Наразі мітинг завершено, і його учасники шикуються для пішої ходи центром Києва.