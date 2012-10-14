Тягнибок каже, що є два шляхи: вибори або революція

18:16, 14 жовтня 2012
Політика
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Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок закликає українців проникнутися духом УПА для відбудови справжньої незалежної України.

Тягнибок поки що займається виборами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку на мітингу з нагоди 70-ї річниці створення Української повстанської армії.

«Ми повинні взяти цей дух – дух армії безсмертних. Ми повинні реалізувати всі постулати, які декларували ОУН-УПА… Ми повинні побудувати таку державу, про яку мріяли наші попередники, - сказав О.Тягнибок. - Зараз наша боротьба - це парламентські вибори, але ми маємо пам’ятати, маємо бути внутрішньо готові, що є інший шлях – революція, революція за соціальну справедливість, за державу Україна… І наша рука не здригнеться змінити все на користь українців».

Наразі мітинг завершено, і його учасники шикуються для пішої ходи центром Києва.

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