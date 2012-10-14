Лікарі кажуть, що побачення йдуть Тимошенко на користь

Про це на брифінгу в Центральній клінічній лікарні Укразалізниці в Харкові після огляду Ю.Тимошенко заявив голова правління Берлінської клініки Шаріте Карл-Макс Айнхойпль, передає кореспондент УНІАН.

На запитання журналістів про те, чи можуть часті зустрічі екс-прем’єра із захисниками та представниками іноземних делегацій гальмувати процес її видужання, німецький медик відповів: «Навпаки, особисті відвідування пацієнтки допомагають покращити результати в лікуванні».

К.Айнхойпль також зауважив, що зустрічі з представниками іноземних делегацій не створюють додаткових стресів для пацієнтки.

За словами медика, стрес у пацієнтки викликає побоювання бути притягнутою до кримінальної відповідальності за новими звинуваченнями.

«В першу чергу стрес, обумовлений тим, що пацієнтка відчуває страх бути задіяною в наступних процесах, що проти неї будуть висуватися якісь нові звинувачення», - сказав керівник німецької клініки.

Він додав, що стрес пацієнтки обумовлений ще й тим, що в пресі з’являється інформація про неї саму.