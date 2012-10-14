Розпочався з'їзд Свободи
19:48, 14 жовтня 2012Політика
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Сьогодні ввечері в Будинку кіно у Києві розпочався ХХV з’їзд Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Тягнибок каже, що можуть виключити окремих кандидатів
Як передає кореспондент УНІАН, учасники зібрання планують заслухати звіти керівників регіональних осередків партії щодо їхньої діяльності в ході передвиборчої парламентської кампанії та ухвалити рішення про переформатування виборчого списку партії, виключивши з нього окремих кандидатів.
Як повідомляв УНІАН, напередодні лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що на з’їзді в неділю з виборчого списку можуть бути виключені окремі кандидати в народні депутати, які балотуються від цієї партії.
«Не виключаємо, що ухвалимо рішення про зняття зі списку певної частини кандидатів в депутати, наскільки це дозволяє українське законодавство», - зазначив лідер партії.
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