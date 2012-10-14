Розпочався з'їзд Свободи

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зібрання планують заслухати звіти керівників регіональних осередків партії щодо їхньої діяльності в ході передвиборчої парламентської кампанії та ухвалити рішення про переформатування виборчого списку партії, виключивши з нього окремих кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що на з’їзді в неділю з виборчого списку можуть бути виключені окремі кандидати в народні депутати, які балотуються від цієї партії.

«Не виключаємо, що ухвалимо рішення про зняття зі списку певної частини кандидатів в депутати, наскільки це дозволяє українське законодавство», - зазначив лідер партії.