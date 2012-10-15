Литвин прогнозує, що ВР попрацює ще два тижні в листопаді

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами В.Литвина, «відповідно до календарного плану, в листопаді має відбутися ще два пленарних тижня».

«Судячи по настрою і по потребах, це будуть повноцінні засідання протягом двох пленарних тижнів, оскільки вже політичних перепон у вигляді виборчої кампанії, я гадаю, не буде. Чому я кажу «гадаю» - бо я сподіваюся, що в нас відбудеться усе штатно. Я маю на увазі, відповідно до закону про вибори народних депутатів України», - підкреслив В.Литвин.