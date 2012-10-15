Яценюк: опозиція домовилася про узгодження дій у Харкові (додані фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на мітингу у Харкові голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, коментуючи останні домовленості різних гілок опозиції, зокрема, результати сьогоднішнього з’їзду «Батьківщини».

За словами А.Яценюка, щоб виграти вибори у мажоритарних округах, не повинно бути конкуренції між кандидатами від різних опозиційних демократичних сил. «Ми разом за Україну і проти Януковича», - заявив А.Яценюк.

Він наголосив, що у Харківській області кандидати від «Батьківщини», ВО «Свобода» та «УДАРу» домовилися про взаємодію.

Зокрема, зауважив А.Яценюк, четверо кандидатів у народні депутати від «УДАру» зняли свої кандидатури у мажоритарних округах на користь «Батьківщини», і так само четверо кандидатів від «Батьківщини» відмовилися від балотування на користь «УДАРу».

Таким чином, вважає А.Яценюк, «шанси опозиції в Харківській області зросли».

Водночас, за його словами, про принцип «один опозиційний кандидат – один округ», за великим рахунком, на сьогодні не вдалося домовитися.

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Як заявив А.Яценюк, вималювалося те об’єднання, «яке здатне перемогти як Януковича, так і Партію регіонів». «Ми хочемо відправити Партію регіонів у опозицію, а Януковича – у відставку, і це завдання на Харківщині зокрема», - сказав він.

За словами А.Яценюка, у разі перемоги на виборах одним із перших законів, які прийме опозиція, буде закон про імпічмент Президента. «І першим Президентом України, який піде у відставку, буде Віктор Федорович Янукович», - наголосив він.

А.Яценюк закликав учасників мітингу та усіх харків’ян взяти активну участь у виборах і підтримати опозицію.

Фото Андрія Кравченка