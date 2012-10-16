У Києві прокуратура виявила у виборчій комісії колишнього наркокур'єра

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Оболонського району міста Києва.

Як зазначили в прокуратурі, до складу однієї з дільничних виборчих комісій від фракції блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» було включено громадянина, котрий у грудні минулого року був засуджений до позбавлення волі строком на 3 роки за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 308, ч. 2 ст. 309 КК України (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів).

За вироком суду зазначеного громадянина звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, який закінчується у грудні 2013 року.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про вибори народних депутатів України» до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити громадяни, які або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.