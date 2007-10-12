Луценко, Кириленко і Тарасюк розписались у вірності Тимошенко

Зобов’язання увійти до демократичної коаліції з БЮТ підписали кандидати, обрані до парламенту від блоку «Наша Україна-Народна самооборона» сьогодні під час загальних зборів членів майбутньої фракції блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, зібрання відбулося в офісі партії Народний Союз «Наша Україна».

Учасники переговорів з БЮТ В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО і Борис ТАРАСЮК проінформували колег про їхній перебіг та повідомили, що текст угоди про демократичну коаліцію в основному готовий до підписання.