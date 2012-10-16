25 жовтня соціологи у суді будуть доводити, що вони - не верблюди

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

“Тільки що прийшов позов до суду від Королевської, який відбудеться 25 жовтня 2012 р. Формулювання - "про спростування недостовірної інформації та захист ділової репутації””, - повідомила І.Бекешкіна.

Вона зазначила, що засідання відбудеться 25 жовтня о 15.00 у Господарському суді Києва за адресою: вул. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №10. Відповідачами у цій справі є фонд "Демократичні ініціативи" та Київський міжнародний інститут соціології.

“Цікаво, наскільки оперативно був розглянутий позов Королевської - поданий 11 жовтня, а 12 вже ухвалене рішення про провадження справи і відіслане нам. Що - така швидкість загалом характерна для Господарського суду? Хто знає? Ну що ж - доведеться доводити, що ми не верблюди”, - наголосила І.Бекешкіна.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».

Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».