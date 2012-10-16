Азаров цікавиться, чому комуністи за 20 років не повернули країну народові

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Партії регіонів, прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв`ю Запорізькій обласній державній телерадіокомпанії.

«Незважаючи на те, що стільки нашими опонентами сказано, м`яко скажемо, некоректного, а іноді навіть і бруду на наших лідерів, на наших членів партії, на нашу партійну силу, стільки використано нечесних прийомів проти нас. Разом з тим, розуміючи важливість і відповідальність завдань, ми готові до діалогу, до конструктивного діалогу з усіма політичними силами, які пройдуть до нашої Верховної Ради. Це вони заявляють, що ніколи не вступлять ні в які переговори, зайнявши дуже зручну опозиційну нішу, коли ні за що не відповідаєш, однак можеш з легкістю висловлювати усіляку безглуздість, усіляку нісенітницю. І чим різкіше ти говориш, тим більше це подобається, нібито ти сміливий. Але політика і економіка - це не ринг, де від одного удару залежить, потрапить твій суперник в нокаут чи ні», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що ПР готова до будь-яких компромісів. «Ми готові до будь-яких компромісів, тільки б нам не заважали. Лише б нам давали можливість розвивати країну», - сказав М.Азаров.

За його словами, цю заяву можна вважати пропозицією Партії регіонів з пошуку для налагодження співпраці з іншими політичними силами.

«Ми протягнули руку. Що ми у відповідь одержимо? Кулак – Бог з ними, впораємося. Обійдемося і без них. Але якщо нам готові потиснути руку - ми будемо це вітати, ми сядемо за стіл і розмовлятимемо», - сказав М.Азаров.

Разом з тим М.Азаров відзначив, що всі опоненти Партії регіонів свого часу, так чи інакше, були у влади.

«Коли я чую від своїх опонентів, а їх чимало - і колишні спортсмени, і ліві, і праві, всі вважають, що вони могли б керувати країною краще. Але вони вже керували країною. Усі сили, які зараз борються за владу, вони вже керували країною, у них була можливість. Так звана «Батьківщина» - там були і прем`єри, і віце-прем`єри. Вони розповідають, як вони будуватимуть країну, але ж вони вже будували. Чому вони тоді цього не зробили, коли були при владі? Так звана нова сила – Кличко. Так ніяка вона не нова. Вона вся складається з абсолютно тих самих Наливайченків, тих самих Пинзеників і таке інше. Вони теж були при владі. А що ж вони тоді довели країну до розвалу? Ліві (заявляють – УНІАН) – «повернемо країну народу». Так чого ж вони її не повертали 20 років, у них велика фракція в парламенті була завжди?», - сказав М.Азаров.