Обурена «фальшивкою» Батьківщина вимагає показати відео і побиття Тимошенко

"Сьогодні в мережу Інтернет було вкинуто провокаційний та змонтований відеоролик, на якому у лікарняній палаті, де відбуваються фізіотерапевтичні процедури, нібито Юлія Тимошенко займається фізкультурою", - йдеться у повідомленні прес-служби "Батьківщини".



У партії нагадали, що про можливість таких "брудних провокацій захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко попереджав ще декілька тижнів тому. Суть цієї провокації, за задумом українських послідовників Геббельса, проста: змонтувати реальні та постановочні кадри, змішати брехню та правду".



Батьківщина резонно звертає увагу, що з появою цього відео "постає закономірне питання до керівників пенітенціарної системи: звідки взялися кадри із лікарняної палати та нібито з фізіотерапевтичного кабінету". У партії з цього приводу цікавляться, чи немає у тюремників, які стверджували, що ніякого відеоспостереження за Тимошенко не велося раніше, відео з побиттям лідерки опозиції при примусовому перевезенні її із СІЗО до лікарні.

"Напевне влада зрозуміла, що таке знущання страхоподібних чоловіків над тендітною жінкою до болі нагадує кадри з есесівських концентраційних таборів", - припустили у Батьківщині.



ВО звертає увагу світової демократичної спільноти на неприпустимості встановлення цілодобового відеоспостереження за Юлією Тимошенко, на аморальності та протизаконності таких дій.

"Цілодобові відеокамери встановлені не лише в лікарняній палаті лідера опозиції, але й у туалетній та душовій кімнаті, а кадри з них оприлюднюються у мережі Інтернет та на телебаченні", - обурені в опозиції.



Батьківщина вимагає від ГПУ порушити кримінальну справу, виявити авторів провокації та притягти їх до відповідальності, а також "припинити тортури над Юлією Тимошенко і демонтувати відеоспостереження".