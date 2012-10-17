Сьогодні запрацювала система відеоспостереження на виборах

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Сітронікс ІТ» в Україні.

Портал www.vybory2012.gov.ua дасть змогу користувачам мережі Інтернет у реальному часі спостерігати за виборами до Верховної Ради з будь-якої точки світу.

З 18 жовтня система почне функціонувати в режимі реєстрації користувачів. Для роботи на порталі можна авторизуватися через популярні ІТ-сервіси: Google, "Яндекс", Mail.Ru, соціальні мережі "Вконтакті", Facebook, Twitter і LinkedIn, а також OPENID чи пройти нескладну процедуру реєстрації на порталі.

На порталі www.vybory2012.gov.ua можна буде формувати список виборчих дільниць для перегляду трансляції виборів 28 жовтня. Для цього в пошукове поле у верхній частині сайту треба ввести номер дільниці або назву населеного пункту. Залежно від запиту будуть знайдені населені пункти за їх назвами чи виборчими дільницями за номерами. Також за допомогою інтерактивної карти можна буде знайти адреси дільниць, які цікавлять, і додати їх до списку перегляду.

У день виборів, 28 жовтня, можна буде бачити зображення з двох камер, розташованих на виборчій дільниці. Перемикач розміщений над відеоплеєром; назва вибраної камери виділяється.

Із службою підтримки порталу www.vybory2012.gov.ua можна буде зв'язатися по телефону 0-800-506-012 або за допомогою форми зворотного зв'язку на сайті.

Проект реалізований компанією «Сітронікс ІТ» в Україні. Головними партнерами проекту виступили «Укртелеком», «Датагруп», «МТС Україна», «Інтертелеком», Wireless Development Alliance, а також «Укрпошта».

Як відомо, компанія «Сітронікс ІТ» в Україні була вибрана виконавцем робіт із створення системи відеоспостереження на парламентських виборах відповідно до постанови Кабінету Міністрів №583-р від 20 серпня 2012 року.

Згідно з технічним завданням, система охопила 32,2 тис. дільничних виборчих комісій і може забезпечити 300 тис. одночасних підключень для перегляду відеотрансляцій в Інтернеті.

На кожній дільниці встановлено устаткування у складі ноутбука Hewlett-Packard на базі процесора i5, двох web-камер високої розрізняльної здатності Logitech C310, периферійних пристроїв і засобів комутації.

Вартість робіт за контрактом становить 122,6 млн. доларів (993,6 млн. грн). Для підключення виборчих комісій до системи («остання миля») використовуються фіксований, мобільний і супутниковий зв'язок, який забезпечують компанії «Укртелеком», «МТС Україна», «Інтертелеком» і «WirelessDevelopmentAlliance».

«Сітронікс Інформаційні Технології» - один з провідних постачальників рішень, продуктів і послуг у сфері інформаційних технологій у Східній Європі і СНД (включає компанії «Сітронікс Інформаційні Технології» в Україні, Росії і Білорусі). Компанія входить до складу Групи ВАТ «Сітронікс» (Росія).