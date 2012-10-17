Відзавтра приватні охоронці вже будуть зі зброєю і собаками

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Ми і раніше здійснювали такий контроль і, звичайно, зараз його посилимо», - зазначили в МВС, зауваживши, що відповідальність за порушення матиме різний характер, в тому числі позбавлення тієї чи іншої охоронної фірми ліцензії на право здійснювати відповідну охоронну діяльність.

Водночас, в МВС зауважили, що на відміну від спецзасобів, які має на озброєнні МВС, приватні охоронні фірми наділятимуться правом брати на своє озброєння спецзасоби виключно значно меншої сили дії. Що ж стосується травматичної зброї, то окремі приватні структури і раніше мали її в своєму розпорядженні, зауважили в МВС.

Разом з тим в МВС зазначили, що відбір кандидатів на ту чи іншу посаду в охоронну структуру здійснюється виключно цієї структурою і саме на неї покладається відповідальність за адекватність та відповідність вимогам людини, яка приймається на роботу охоронцем.

Як повідомляв УНІАН, з 18 жовтня в Україні вступає в дію Закон «Про охоронну діяльність», ухвалений 4 липня 2012 р., згідно з яким, охоронцям дозволять носити бронежилети і шоломи, користуватися палицями і мати при собі службових собак.

«Донині в країні не було закону, який регулює діяльність охоронних фірм. Адже тільки в Києві близько 1300 таких компаній, - розповів газеті «Сегодня» президент Української федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта. - Новий же закон з усіма подальшими нормативними документами насамперед дасть можливість охоронцям захищатися. Наприклад, надягати бронежилети і шоломи, використовувати гумові палиці, наручники і, можливо, навіть травматичну зброю. Адже зараз ми можемо використовувати хіба що газовий балончик, як будь-яка інша людина». «Як правило, в магазинах працює внутрішня служба безпеки, на яку не поширюється дія закону. Тут керівництво разом з юристами саме прописує технологію огляду та інші норми. А ось в банках або ювелірних магазинах, які часто наймають співробітників охоронної фірми з ліцензією, можуть використовуватися такі методи самозахисту. Також для охорони об'єктів з величезними площами охоронці зможуть використовувати службових собак», - сказав С.Шабовта. Він зазначив, що функції адмінзатримання, як у міліції, у бодігардів не буде - вони, як і раніше, повинні будуть викликати міліцію і передати порушника співробітникові органів. Хоча тепер вони можуть застосовувати силу до людей (окрім вагітних, дітей та інвалідів) після попередження про свої наміри.

Юристи побоюються, що з новим законом охоронці стануть ще частіше перевищувати свої повноваження. «І зараз бодігарди часто застосовують силу або інші неправомірні дії до громадян. Інша справа, що тепер вони, можливо, зможуть зловживати предметами самозахисту (тими ж палицями, наприклад). Щоб такого не сталося, люди повинні завжди скаржитися в МВС, коли порушуються їх права. А саме: ви можете попросити охоронця показати його посадову інструкцію (там повинно бути чітко написано, що він має право робити. У супермаркетах, наприклад, він навіть не може вас обшукати), зйомку камерою, де видно, що ви щось поцупили. Якщо це все не допоможе, викликайте міліцію», - радить правозахисник Едуард Багіров.