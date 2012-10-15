У супермаркетах Києва розгорілися «війни» між покупцями і охороною

Охоронці, за словами киян, почали набагато більше чіплятися і вести себе відверто по-хамськи, правда, охоронці запевняють, що це покупці почали їх провокувати. Про це пише газета «Сегодня».

«Після «Каравану» виникла напруга між покупцями і охороною. Охорона нервує, а покупці хочуть показати свою правоту. Зараз розробляється ряд нових інструкцій, людей хочуть навчити, як працювати з покупцями », - каже президент федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта.

Юристи переконані: покупці повинні відстоювати свої права, лише в цьому випадку охоронці не будуть дозволяти собі зайвого, а значить, і не буде конфліктів. «У Цивільному кодексі чітко сказано, що відповідальність за випадкову загибель або пошкодження товару несе власник. Покупець не повинен його оплачувати. Навіть якщо він пошкодив товар спеціально, гроші можна стягнути лише через суд. Не мають права і проводити огляд покупців, немає закону, що забороняє вхід до магазину з купленим раніше товаром. А за речі, залишені в камері схову, всупереч оголошенням, маркет відповідальність таки несе », - говорить голова громадської організації «Комітет конституційно-правового контролю України» Ігор Марієн.

Інша справа, що якщо на відео видно, що ви туди поставили портфель, то виплатять тільки його вартість: що було всередині - недоказово. Адвокат Любомир Дроздовський радить скаржитися в столичний главк захисту прав споживачів. У самому главку розповіли, що за 2011 рік на супермаркети «настукали» 430 разів. Правда, в основному, на якість товару.

Офіційно в супермаркетах не горять бажанням коментувати ситуацію. Неофіційно ж кажуть, що якщо не діяти таким шляхом (вимагати оплату, штрафувати, обшукувати), у них будуть значні фінансові втрати.

«Наприклад, якщо людина розбила товар. Чому супермаркет повинен платити за нього? Багато людей не знають своїх законних прав. Але й супермаркет не може оплачувати кожну розбиту пляшку. Це великі втрати, адже, наприклад, в одній тільки нашій мережі щодня б'ються і пошкоджуються більше 200 одиниць товарів. В середньому - це до 10 тис. грн збитків. Звичайно, якщо людина не хоче платити, ми намагаємося довести, що це її провина, а не наша. До суду намагаємося не доводити, адже, знову ж таки, є закони, - говорить представник однієї з мереж супермаркетів. - Що стосується огляду сумок і вказівок залишати сумки в камері зберігання - це не від хорошого життя. Як показує статистика, левова частина крадіжок відбувається саме людьми, які заходять з сумками. Іноді камери не можуть зафіксувати, чи поклав покупець щось туди чи ні. Згодні, що супермаркети не мають права вказувати, але у нас закони прописані і для сумлінних покупців, і для недобросовісних. Тобто і тим, і тим добре, а супермаркети виявляються крайніми. До речі, за пропажу товарів штрафують охорону, тому вони змушені все перевіряти, інакше не буде за що отримувати зарплату».