ЦВК: Тимошенко включена в списки виборців у Качанівській колонії
Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко включена в списки виборців на дільниці у Качанівській виправній колонії і сам там має голосувати на виборах до Верховної Ради.
Про це УНІАН повідомив член Центральної виборчої комісії Броніслав Райковський.
«Тимошенко має голосувати там, де вона включена до списків виборців, а включена вона до списків виборців у Качанівській виправній колонії, і саме на цій дільниці вона має голосувати», - сказав Б.Райковський.
Як повідомлялося, дві окружні виборчі комісії Харкова звернулися ЦВК з проханням дати їм роз'яснення щодо місця голосування Ю.Тимошенко.
Зокрема, до округу №168 прикріплена Качанівська колонія, а в окрузі №173 знаходиться лікарня "Укрзалізниці", де Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні.
При цьому в ЦВК раніше зазначали, що «Юлія Тимошенко повинна голосувати на спеціальній виборчій дільниці у Качанівській виправній колонії, оскільки виборці, які голосують на спецдільницях, створених у лікарнях, повинні мати при собі паспорт, якого у Ю.Тимошенко немає».