ЦВК: Тимошенко включена в списки виборців у Качанівській колонії

Про це УНІАН повідомив член Центральної виборчої комісії Броніслав Райковський.

«Тимошенко має голосувати там, де вона включена до списків виборців, а включена вона до списків виборців у Качанівській виправній колонії, і саме на цій дільниці вона має голосувати», - сказав Б.Райковський.

Як повідомлялося, дві окружні виборчі комісії Харкова звернулися ЦВК з проханням дати їм роз'яснення щодо місця голосування Ю.Тимошенко.

Зокрема, до округу №168 прикріплена Качанівська колонія, а в окрузі №173 знаходиться лікарня "Укрзалізниці", де Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні.

При цьому в ЦВК раніше зазначали, що «Юлія Тимошенко повинна голосувати на спеціальній виборчій дільниці у Качанівській виправній колонії, оскільки виборці, які голосують на спецдільницях, створених у лікарнях, повинні мати при собі паспорт, якого у Ю.Тимошенко немає».