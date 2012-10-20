ЦВК зареєструвала понад 3 тисячі міжнародних спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, офіційну реєстрацію спостерігача отримали 4 представника Посольства Литви в Україні, 124 представника Посольства Польщі в Україні, 2 представника Посольства США в Україні, 10 представників Посольства Нігерії в Україні, 5 представників Посольства Франції, 3 представників Посольства Швеції в Україні, один представник Посольства Парагваю в Австрії та 2 представника Посольства Білорусі в Україні.

Крім того, ЦВК зареєструвала 22 офіційних спостерігача від Українського конгресового комітету, 30 – від Центральноєвропейської групи політичного моніторингу, 517 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 2 – від Європейського центру геополітичного аналізу, 4 – від Європейського центру "За сучасну Україну", 4 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин.

Таким чином, станом на 20 жовтня ЦВК зареєструвала 3131 офіційного спостерігача, у тому числі від 25 іноземних держав та 28 міжнародних організацій.