ЦВК зареєструвала понад 3 тисячі міжнародних спостерігачів
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 731 офіційного спостерігача від іноземних держав та міжнародних організацій на вибрах до Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.
Зокрема, офіційну реєстрацію спостерігача отримали 4 представника Посольства Литви в Україні, 124 представника Посольства Польщі в Україні, 2 представника Посольства США в Україні, 10 представників Посольства Нігерії в Україні, 5 представників Посольства Франції, 3 представників Посольства Швеції в Україні, один представник Посольства Парагваю в Австрії та 2 представника Посольства Білорусі в Україні.
Крім того, ЦВК зареєструвала 22 офіційних спостерігача від Українського конгресового комітету, 30 – від Центральноєвропейської групи політичного моніторингу, 517 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 2 – від Європейського центру геополітичного аналізу, 4 – від Європейського центру "За сучасну Україну", 4 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин.
Таким чином, станом на 20 жовтня ЦВК зареєструвала 3131 офіційного спостерігача, у тому числі від 25 іноземних держав та 28 міжнародних організацій.