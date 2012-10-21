Янукович і Путін погодять умови пересування ЧФ РФ в Україні

Про це йдеться у переданих агентству УНІАН матеріалах прес-служби Кремля про зустріч В.Януковича з його російським колегою Володимиром Путіним.

Відзначається, що Україна стабільно зберігає позиції провідного торговельного партнера Росії на просторі СНД. Росія займає четверте місце серед усіх зарубіжних інвесторів в українську економіку (загальний обсяг російських інвестицій на липень ц.р. становить 3,6 млрд доларів). 2011 рік став рекордним за обсягом взаємного товарообігу, який склав понад 50 млрд доларів, збільшившись порівняно з 2010 роком на 36%. У січні - серпні товарообіг склав близько 30 млрд доларів, знизившись на 9,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року. З урахуванням цього сторони планують розглянути питання, пов'язані із забезпеченням стійкої динаміки зростання економічної співпраці.

Також у Кремлі наголошують, що гарною підмогою в цьому контексті стало набрання чинності 20 вересня (після виконання ратифікаційних процедур Росією, Білоруссю та Україною) Договору про зону вільної торгівлі в СНД. Серйозні перспективи може відкрити також активне підключення України до багатосторонніх інтеграційних об'єднань - Митного союзу, Єдиного економічного простору, Євразійському союзу, що формується.